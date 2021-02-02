محمد هنيدي يحذّر ابنه.. ونصائح طريفة بمناسبة عامه الـ 30!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم المصري محمد هنيدي متابعيه عبر خاصية “القصص القصيرة” الملحقة بحسابه على تطبيق “إنستغرام” بصور جديدة تجمعه بنجله أحمد، ووجّه إليه من خلالها تحذيراً طريفاً.

وظهر هنيدي في الصور مع ابنه الشاب، وأرفقها برسالة تهديد له قال فيها: “ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على راسك، وإلا هحلقهالك وأنت نايم”… ليردّ عليه ابنه بالطريقة نفسها “ليه كدا”، في إشارة الى أن تهديد والده لم يعجبه.

ونشر هنيدي بمناسبة يوم ميلاده صورة ثانية مع أحمد، وعلّق ساخراً: “انا وبابايه، أحمد هنيدي”، في إشارة الى أن ابنه أطول منه.

وكان هنيدي قد احتفل الاثنين بميلاده الـ 55 بطريقته الطريفة، ووجّه نصائح الى محبيه من خلال منشور على “فيسبوك” كتب فيه: “نصائح منقولة من حسابات مجهولة على تويتر بمناسبة إتمامه 30 عاماً”.

وأول نصيحة من هنيدي هي: “في عمر العشرين عش شغفك، وافعل أشياء تحبها، جدد أحلامك المركونة أو التي تحطمت، ابدأ اشتغل على نفسك، ابتعد عن أي شيء يستنزف منك طاقة بدون فائدة، وذلك لكي تبلغ الراحة في الثلاثين بإذن الله أحياناً”.

وفي نصيحة أخرى، أكد لمعجباته أن “يستخدمن الزيوت لبشرتهن، بعد بلوغهن سن الثلاثين، وذلك لأن البشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوبة”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق هنيدي المضحك، ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليه التعليقات التي تمنّت له السعادة.