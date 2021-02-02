لماذا تراجعت أنوشكا عن قرار العودة إلى الغناء؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنها لم تصَب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن أُصيبت الفنانة رنا الرئيس التي تشارك في مسلسل “نجيب زاهي زركش” من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، وأكدت أن رنا الرئيس تجلس في منزلها وهي حالياً تتماثل للشفاء.

وأضافت أنوشكا، أن فريق المسلسل يطبّق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن الفنانة رنا الرئيس كانت قادمة من تصوير مسلسل آخر وأعلنت إصابتها وتم عمل مسحة لكل الفريق المشارك ولم تثبت إصابة أي شخص منهم، موضحةً أنها سعيدة بالعمل مع الدكتور يحيى الفخراني الذي يمتلك موهبة فذّة، وتحاول الاستفادة من خبراته الطويلة وحبّه للمهنة وعطائه المتواصل ودعمه لكل الأجيال حوله.

وتابعت: “كنت هغني أول السنة اللي فاتت بس الكورونا اللعينة قعدتنا في البيت، ومتقوليش أغني على التليفون، وأنا معنديش مانع أرجع مذيعة تاني بس نخلص المسلسل الحالي وكلنا مستنين رد فعل الناس على المسلسل في رمضان المقبل يارب رمضان يجي بسرعة، للأسف مش هعرف أقول تفاصيل عشان محرقش المسلسل والناس تفقد حماسها لمشاهدته”.