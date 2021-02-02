بالصور – أول ظهور لأولاد حميد الشاعري.. ابنه نسخة عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شارك النجم حميد الشاعري جمهوره ومتابعيه على فيسبوك بصورة تجمعه بأولاده الثلاثة نديم ونبيلة ونورا، في أول ظهور لهم على السوشيال ميديا.

ونشر الشاعري، الصورة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلّق عليها: “مع أولادي.. نديم ونبيلة ونورا.. ربنا يحفظكم ويحميكم من كل سوء وشر”.

نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه وتفاعلوا بشكل واسع، حيث استغرب البعض سن أولاده، لافتين الى انهم شبان في حين ركزّ البعض الآخر على جمال ابنتيه والشبه الكبير بين الإبن ووالده.

من جهة ثانية، أعلن الشاعري عن مفاجآت جديدة بألبومه المقبل، كاشفاً أنه سيطرح في يوم الحب ديو مع المطربة جوري باسم “أكتر من الحلوين بزيادة”، كما أنه انتهى من تسجيل ديو مع هشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر باسم “زحمة الأيام” سيطرح قريبا.

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