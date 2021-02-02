بسبب صراعها على حضانة توأمها.. زينة تفاجئ الجميع بهذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية زينة جمهورها بخبر إنهائها دراسة الحقوق، ووجّهت رسالة شكر الى شقيقتها نسرين رضا عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، كما نشرت صورتين وعلّقت عليهما بالقول: “عيش الحياة التي تحبها.. أولا تقولوا مبروك لأني نجحت الحمد لله في كلية الحقوق، خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية تجارة جامعة عين شمس وأختي أقنعتني أدرس حقوق”.

وأضافت: “كنت مضايقة إني أخدت الخطوة دي لأني طبعا معنديش وقت وكانت مسئولية كبيرة، بس دلوقتي فرحانة أوي الحمد لله”. وأضافت: “بشكر أختي على تحملها ليا ووقفتها جنبي كالعادة بجد أنا من غيرك ولا حاجة.. أعشقك يا أختي”.

ونالت زينة عدداً كبيراً من التعليقات من الفنانين والجمهور الذين هنّأوها على ذلك، وأبرزهم روجينا ورنا سماحة وسوسن بدر ونادية الجندي.

يُذكر أن آخر أعمال زينة الفنية كان مسلسل “جمع سالم”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.