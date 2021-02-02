بالفيديو – بلقيس “حالة جديدة” في كليب خارج عن المألوف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، طرحت النجمة بلقيس أوّل أغنية من ألبومها الجديد بعنوان “حالة جديدة” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “حالة جديدة” من كلمات سعد المسلم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، ومكس وماستر صهيب العوضي، وتتضمن مقاطع راب من كلمات وغناء كوين جي وهادي.

وظهرت بلقيس في كليب الأغنية بصورة مختلفة عن المعتاد ومشاهد خارجة عن المألوف من توقيع المخرج المصري حسام الحسيني، حيث من الواضح أنها اختارت أن يكون التجدّد عنوانًا عريضًا لألبومها “حالة جديدة”.

وحقق كليب “حالة جديدة” رواجًا واسعًا فور إصداره، كما تلقت بلقيس عنه عدد كبير من التهنئات من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

نفيد بالذكر أن بلقيس لن تطرح أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرح أغنية واحدة كل شهر حتى تأخذ حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس، خاصةً أن هذا الألبوم يأتي بالتزامن مع احتفالها بالعام العاشر لدخولها عالم الفن.