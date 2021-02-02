شكرا لقرائتكم خبر عن انجي كيوان .. كل ما تريد معرفته عن موديل إعلان عمرو دياب الجديد × صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجي كيوان مذيعة تصدرت محركات البحث على جوجل وكذلك السوشيال ميديا بعد انتشار صورها مع النجم عمرو دياب فى كواليس إعلان عطر الهضبة الجديد الذى سيطلقه لأول مرة فى دبى خلال حفل كبير بشاطئ ناموس يوم 22 فبراير، وتم تصوير الإعلان تحت قيادة المخرج طارق العريان وعلى أنغام أغنية "وأنا معاك".



انجي كيوان مع عمرو دياب

انجي كيوان التى تم تداول صورها مع الهضبة بكثافة على صفحات السوشيال ميديا، هى إعلامية مصرية ولدت فى الإسكندرية وتقيم فى دبى منذ سنوات، حيث تخرجت إنجي كيوان فى الجامعة الأمريكية فى دبى فى تخصص Banking and Finance، بدأت رحلة عملها فى القطاع المصرفى لما يقرب من عشر سنوات كمحلل استثمار ومحررة مالية ومشرف لجنة ومنظم للأحداث والفعاليات.



انجى كيوان والهضبة عمرو دياب

انجي كيوان متزوجة من لبنانى تعرفت عليه فى أبو ظبى، حيث كانا يعملان فى المجال ذاته، والآن لديها ولدان، ودخلت انجي كيوان عالم إنستجرام منذ بضع سنوات، وأصبحت واحدة من أهم نجمات السوشيال ميديا في العالم العربي.

انجي كيوان قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية إلا أنها حققت بعض الانتشار بعدما شاركت في تقديم برنامج "قعدة رجال" مع نيقولا معوض وخالد سليم وقيس نجيب.



انجي كيوان مع عمرو دياب

انجي كيوان تطلع إلى دخول عالم التمثيل، حيث تعشقه بشكل كبير منذ الصغر وترغب فى تحقيق حلمها، وخلال السنوات الأخيرة أصبح اسم انجي كيوان معروف أكثر بعدما قدمت بطولة الاسكواش للسيدات فى الجونة وحرصت على حضور مهرجان الجونة السينمائى أيضاً.



انجي كيوان مع زوجها وابنائها



انجي كيوان مع عمرو دياب وزوجها



انجي كيوان



انجي كيوان



انجي كيوان



انجي كيوان



انجي كيوان



انجي كيوان مع ابنائها وزوجها



انجي كيوان مع ابنائها



انجي كيوان مع زوجها فى حفل زفافهما



انجي كيوان مع زوجها



انجي كيوان مع عمرو دياب وزوجها



انجي كيوان وابنائها



انجي كيوان وابنها على البحر



انجي كيوان