شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف للعرض فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم تصوير أول مشاهد مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، وإنتاج شركة سينرجى، وذلك داخل أحد الاستديوهات، من تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وجمعت المشاهد الأولى كل من يوسف الشريف وإيناس كامل، وإسلام جمال، ومن المقرر أن يدخل باقى فريق العمل تباعاً حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل .

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف وهم كالتالى: آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخى، وعدد أخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقة بالماراثون الرمضانى المقبل.

وفى سياق مختلف حذر يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" من وجود شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان للمشاركة في فيلم من إنتاجه، وكتب :"عرفت مؤخراً أن في حد منتحل شخصيتى وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفنى فى سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته فى فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه".

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.