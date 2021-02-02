شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تشيد بفتاة أنقذت حياة سيدة حامل: تصرف نبيل وشهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة شيرين رضا، بتصرف فتاة تدعى ندى بعد إنقاذها حياة سيدة، حيث كان لدى الجيران اعتقادا أنها مصابة بفيروس كورونا، والتى كانت حامل بعدما أتاها المخاض فجأة وهي تجلس بمفردها في شقتها، بينما كان زوجها مسافرًا خارج القاهرة.

وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها بموقع تويتر:" سوبر ندي حبيبتي مش مهم الصورة، المهم هو التصرف النبيل والشهم اللي عملتيه. انتي مثل اعلى لناس كتير ومنهم انا. وحقيقي ربنا يجازيكي كل خير".



شيرين رضا عبر تويتر

وترجع القصة إلى إنقاذ فتاة حياة سيدة في لحظات الولادة، بعدما أتاها المخاض فجأة وهي تجلس بمفردها في شقتها، لكون زوجها مسافرًا خارج القاهرة، فاستنجدت به تليفونيًا، فطلب من الجيران إنقاذ زوجته، لكنهم لم يتحركوا، اعتقادًا منهم بإصابتها بكورونا، حتى تبارت فتاة وقفزت من شقة مجاورة لها وكسرت الزجاج ودخلت للسيدة وأنقذت حياتها.

وقالت "ندى حسن" أو "فتاة الجدعنة" كما لقبها الأهالي في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، إن زوج السيدة كتب على "جروب لسكان حدائق الأهرام" إن زوجته في حالة ولادة، وطلب من الجيران إنقاذها، مطالبًا السيدات بسرعة التوجه إليها لكونها في لحظات المخاض.

"ندى" قالت فى حديثها لليوم السابع: ورغم استغاثات الزوج، إلا أن أحدا لم يرد، فقررت إنقاذ نفس بشرية "من أحياها فكانما أحيا الناس جميعًا"، فتواصلت مع زوجها المسافر لمدينة شرم الشيخ تليفونيًا، وحصلت منه على العنوان، وتحركت سريًعا إلى هناك، وحاولت الدخول من باب الشقة دون فائدة، فذهبت لشقة مجاورة، وتسللت منها لشقة السيدة، وكسرت الزجاج ودخلت الشقة.