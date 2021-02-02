شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير فى صورة جديدة من كواليس أغنية "أنا فايق أنا رايق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكينج محمد منير، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من جلسة التصوير الجديدة التى التقطها لأغنيته الجديدة "أنا فايق أنا رايق"، التى طرحها أمس ضمن ألبومه الجديد "باب الجمال"، وظهر بها وهو يرتدي "بلوفر" باللونين الأسود والأبيض، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ليجذب الأنظار إليه من قبل جمهوره ومتابعيه فى التعليقات.

وطرح الكينج، أغنية "أنا رايق" أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، الذى طرح منه أغنيتين سابقتين هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى"، وهى من كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، توزيع أسامة الهندى.



محمد منير

وتقول كلمات الأغنية: "أنا فايق، أنا رايق.. أنا مبسوط مش متضايق، العمر ان عشته فهمك هيطول وهيحرق دمك، وإن عشته بخفة دمك هيعدى لطيف فدقايق.. أنا باشا.. ب بشاشه، عايش الدنيا الغشاشة.. بنت الايه البكاشه، أنا برفض أعيش متضايق، على كيفى.. أنا كيفى فالشتا انى البس صيفى.. وفجيبى يادوب مصاريفى.. وامشى ابعزق واتعايق .. بمزاجى وشروطى.. أتسلطن أغنى بصوتى.. أو اهيم واسرح فسكوتى.. أو انام او اجرى واسابق، عشوائى وبدائى.. وفحب حبيبتى فدائى.. بضرب فالدنيا والاقى.. مبسوط بجنانى وسايق، أنا فايق.. أنا رايق، أنا مبسوط مش متضايق".