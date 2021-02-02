شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تفاعلت شيماء سيف مع أغنية محمد رمضان "مصباح علاء الدين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة شيماء سيف، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى ترقص على ألحان أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "مصباح علاء الدين"، التى تم طرحها خلال الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيراً عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ولفتت سيف الأنظار اليها فى الفيديو الذى نشرته وظهرت فيه وهي ترقص على ألحان الأغنية، وسرعان ما استقبلت عدد من التعليقات والاعجابات على الفيديو خلال وقت قصير من نشره.



جانب من الفيديو الذى نشرته شيماء سيف



شيماء سيف فى فيديو جديد

وتصدر مشهد يجمع الفنانة الشابة ليلي زاهر مع الفنانة شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت" قائمة الأكثر مشاهدة بموقع "يوتيوب"، من حلقة السبت الماضى، والتي وضعت فيها الروبوت "زومبا" - شيماء سيف - "سارة" - ليلي زاهر - في موقف محرج بعدما سكبت المياه عليها، وهو المشهد الذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في ساعات.



شيماء سيف ترقص على اغنية محمد رمضان

ويعرض مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يعتبر من نوعية المسلسلات الكوميدية، على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.



شيماء سيف

يشارك في العمل نخبة من نجوم الفن، من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

وكانت شركتا سينرجي وروزناما منتجتا المسلسل طرحتا البرومو الخاص بالعمل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلى عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية.