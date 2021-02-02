شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مكي فى شخصية ضابط شرطة بمسلسل "الاختيار 2" × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احمد مكي يواصل تصوير مشاهده في مسلسل " الاختيار 2" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذى يقدم فيه شخصية ضابط شرطة، ليفاجىء الجمهور بهذا الدور بعدما اعتاد على تقديم الأدوار الكوميدية في أعماله السابقة سواء في الدراما بسلسلة "الكبير أوى" أو في السينما بأفلام "اتش دبور" و"طير انت" و"لا تراجع ولا استسلام".



احمد مكي بشخصية ضابط الشرطة فى الاختيار

أحمد مكي انتشرت له عدد من الصور على السوشيال ميديا والتي ظهر فيها بملابس ضابط الشرطة خلال كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2" وكانت هذه الصور من مشاهد فض اعتصام رابعة العدوية الذى تتناوله أحداث العمل، وأصبح مكي حديث الجميع حيث تصدرت هذه الصور السوشيال ميديا وتم تداولها بكثافة وكذلك تصدر اسم أحمد مكي محركات البحث في جوجل.



احمد مكي فى كواليس مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.



احمد مكي على طريقة فان ديزل فى الاختيار 2

أحمد مكي يعود إلى الدراما التليفزيونية في رمضان المقبل بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك في بطولته هشام ماجد ، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، إنتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.



احمد مكي مع بيتر ميمى مخرج الاختيار 2