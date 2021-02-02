شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه "بناقص".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح غدا الأربعاء النجم أحمد سعد أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "بناقص"، ونشر مقطع من الأغنية على صفحة التواصل الاجتماعى "انستجرام" وعلق قائلا : يوم الأربعاء الساعه 6 مساء أول عرض لأغنية بناقص على قناتي الرسميه على اليوتيوب .

واحتفل مؤخرا أحمد سعد بحصوله على "الدرع الذهبي" من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد تخطى قناته أكثر من مليون و400 ألف متابع، ونشر سعد عبر حسابه بموقع "انستجرام وفيس بوك"، معلقا عليها، "أول درع (الدرع الذهبى) بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله، وإن شاء الله نقدم حاجات كويسة ومحترمة لكل الناس.

وفى سياق آخر، طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

وأشاد أحمد سعد بالمطرب وائل الفشني قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".

وطرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.