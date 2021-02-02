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شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم مع ابنتيها فى أحدث ظهور لهما : الله يباركم حياة قلبي .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها وجمهورها، بصورجديدة لـ ابنتيها هاڤن و جوڤاني، أثناء زيارتهما لإشعال الشموع، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "الله يباركم حياة قلبي، أولادي حياتي وروحي وعمري، هاڤن و جوڤاني".
وكانت قد كشفت نجيم، منذ عدة أسابيع، عن غضبها من تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددى نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.
وردت نادين على ذلك عبرحسابها على موقع انستجرام وكتبت :"صباح الخير، مثل العادة كل ما بيكون عندي عمل جديد بسمع هون وهون نفس الأسطوانة، لو ما جماعتنا ولو ما فلان ولو ما السوريين ... " على أساس أنا اللبنانية الوحيدة يلي اشتغلت مع جماعتكم ! كتار اشتغلوا بس الفرق انه مش الكل حصد نفس النجاح".
نادين نسيب مع ابنتها الصغرى
ابنة نادين نسيب تشعل الشموع
ابنة نادين نسيب الكبرى
ثم قالت : "لانه بكل بساطة تعبي وجهدي خلال السنين الماضية، وموهبتي من صنع ربي ونعمة من ربي وطموحي وإصراري على النجاح بيرجع لمجهود شخصي وهيدي المهنة بتساع الكل وما بيكمل غير القوي وما بينجح غير الشاطر وشكراً على كل حال لكل حدا مرء بحياتي لأنه النجاح بده دعم وبده فريق وبده شركة محترمة وبده كمان شريك ناجح".
وأضافت : "بفتخر بكل انسان اشتغلت معه من أصغرهم لأكبرهم ومن فنيين ومن فنانين، مع الأسف بعد في ناس بتفكر انه في حدا بالغصب بيقدر يصنع نجاح حدا إذا ما كان بيستاهل، ولو كانت الحياة بتلك السهولة كانت كل الناس نجحت بكافة المجالات ، الفرص بتجي للكل وحده الشاطر الذكي يلي بيقدر يترك بصمة خاصة ونجاح مستمر، والحمد الله على كل شيء أتمنى يكون كلامي نقطة تنهي الجدل المستمر يلي ما له أي طعمة غير يخلق حساسيات ومشاكل بين الناس".