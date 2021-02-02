شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم مع ابنتيها فى أحدث ظهور لهما : الله يباركم حياة قلبي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها وجمهورها، بصورجديدة لـ ابنتيها هاڤن و جوڤاني، أثناء زيارتهما لإشعال الشموع، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "الله يباركم حياة قلبي، أولادي حياتي وروحي وعمري، هاڤن و جوڤاني".

وكانت قد كشفت نجيم، منذ عدة أسابيع، عن غضبها من تعرضها لهجوم من قبل البعض ممن وصفتهم بمرددى نغمة معتادة من آن لآخر قبل دخولها أي عمل فني جديد، حيث يحاولون التقليل من نجاحها بجمل من عينة لولا هؤلاء ما كانت نجحت ولولا السوريين في إشارة إلى الفنانين السوريين الذين يشاركوها أعمالها الأخيرة لم تكن لتصل لما وصلت إليه بحسب هجوم البعض.