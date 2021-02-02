شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تحقق رقما قياسياً جديدا وتنضم لموسوعة جينيس.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت تهيمن المطربة العالمية أريانا جراندي، على صناعة الموسيقي، بعد أن حققت لقبها رقم 20 فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن سجلت أغنيتها Positions المركز الأول على منصة Billboard Hot 100 الشهيرة.

وأبرزت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس العالمية، عبر موقع انستجرام، تربع النجمة صاحبة الـ 27 عاماً، على صناعة الموسيقي العالمية، بعد ان حصدت أغنيتها المنفردة فى 7 نوفمبر 2020، المركز الأول فى منصة Billboard Hot 100، لتصبح المطربة الوحيدة التى تمتلك خمس أغانى عبر المنصة فى المراكز الأولى.

وتعد أقرب الأعمال الموسيقية التي اقتربت من آخر إنجاز للمطربة العالمية أريانا جراندي، هي ماريا كاري (1995) ، دريك (2018) ، جاستن بيبر (2015) ، ترافيس سكوت (2019) ، وتايلور سويفت (2014)، الذين ظهروا جميعًا في المركز الأولي بثلاثة أغانى فقط، في حين أن بريتني سبيرز (2009) وليدي جاجا (2011) و BTS (2020) استحوذوا على المراكز الأولي بأغنتين فقط.

يذكر أن إريانا جراندى أعلنت فى ديسمبر الماضي، خبر خطوبتها على وكيل العقارات دالتون جوميز، وكشفت إريانا جراند من خلال " إنستجرام " عن عدد من الصور التى جمعتها بدالتون جوميز من بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت جراند على الصور فكتبت: "إلى الأبد".

وكانت إريانا جراندى قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.