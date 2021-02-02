شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصل بيروت لتصوير مشاهدها فى "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أمس النجمة رانيا يوسف، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تقدم رانيا دوراً محورياً في أحداث المسلسل، الذى يخرجه أحمد خالد موسى.

وبدأ تصوير المسلسل أول أمس الأحد، في بيروت، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب حظر التجوال التي فرضته الحكومة اللبنانية لمدة 25 يوماً بسبب انتشار فيروس كورونا، ثم عادت الحكومة في الفتح تدريجياً، ليبدأ فريق العمل تصوير المسلسل بكثافة بالغة .



رانيا يوسف

وجمعت المشاهد الأولى من المسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ويستمر التصوير بكثافة ودخول بعض الممثلين تباعاً حسب التصوير، خاصة أن فريق العمل يرغب في تصوير أغلب المشاهد خلال الشهرين المقبلين .

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم ، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

يشار إلى أن رانيا يوسف تصور مشاهدها في مسلسل "كل ما نفترق" بالتزامن مع تصوير عش الدبابير".