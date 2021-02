شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة داستن دياموند عن عمر يناهز الـ 44 عاما بسبب سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى النجم العالمى داستن دياموند وذلك عن عمر يناهز الـ 44 عاما، و جاءت وفاته بعد صراع مع مرض السرطان ، وجاء الخبر صادما لكل محبيه وعشاقه حول العالم، والخبر تصدر عدد كبير من المواقع العالمية و من أبرزها " بى بى سى نيوز " .

اشارت التقارير أن النجم الراحل قد لجأ للعلاج الكيميائى بعد تشخيص إصابته بسرطان الرئة الشهر الماضى إلا إن حالته تدهورت بسرعة فى كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وقد اشتهر النجم الراحل بدوره المميز فى السيت كوم الشهير " Saved by the Bell: The New Class " الذى حقق نجاح مذهل فى فترة التسعينات .

بدأ النجم الراحم مسيرته الفنية عام 1987 و قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التى حصدت الكثير من الاشادات سواء إشادات نقدية او جماهيرية ، ومن أبرز الاعمال التى قدمها داستن دياموند : " A Dog for Christmas " و " Joker's Wild " و " College Fright Night " و " Bleeding Hearts " ، وغيرهم .