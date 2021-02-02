شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تتحول إلى "نقّاش" فى أحدث ظهور : يا ناس انا بعمل كل حاجة بإيدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة زينة رضا، عن جانب آخر من حياتها، بعد تحولها إلى "نقاش"، لدهان إحدى الحوائط فى منزلها، فى أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها، عبر موقع انستجرام، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهو فوق أحد السلالم الخشبية لاستكمال عملية دهان الحائط.

وكتبت رضا فى منشورها الذى حاز على تفاعل كبير من قبل متابعيها "لما تفهم الناس عاوز ايه ومايعرفوش، تعمل انت بايدك اللي انت عاوزه اسهل، ياناس انا بعمل كل حاجه بايدي، حد عاوز نقاش، شغله حلو بس عصبي حبتين".

وكانت قد طالبت زينة متابعيها على موقع انستجرام، بالمباركة لها بعدما نجحت فى امتحانات كلية الحقوق، حيث حرصت على توجيه الشكر لشقيقتها بعدما وقفت بجانبها طيلة الفترة الماضية، وكتبت: أولا تقولوا مبروك لأني نجحت الحمد لله فى كلية الحقوق".