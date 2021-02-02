شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير فى لقاء استثنائى على تليفزيون الخليج 365 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الكينج محمد منير ضيفا الليلة على تليفزيون الخليج 365، فى لقاء استثنائى مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزملاء عادل عبد الله ومنة الله يحيى، والذى يعد أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة، وكشف الكينج خلال اللقاء العديد من الأسرار والجوانب الشخصية فى حياته.

وتحدث الكينج محمد منير خلال اللقاء عن أسرار الحب الأول فى حياته ومن هو المنافس العنيد له فى الوسط الغنائى، كما يروى تفاصيل لقائه بكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وما هو أحب الألقاب لقلبه، كما يتحدث عن رأيه فى أغانى المهرجانات ولمن يوجه العتاب واللوم، ويتحدث أيضا عن بعض الجوانب فى حياته الخاصة والشخصية وأسرار الحب الأول فى حياته، وما هو الشىء الذى يبعده عن المرأة.

ويواصل الكينج محمد منير طرح أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باب الجمال"، والذى يحتوى على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، "ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.



























