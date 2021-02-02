شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تروج لحفلها الغنائى على إنستجرام وتعلق:"يالا نغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة لقاء الخميسى، لحفلها الغنائى في ساقية الصاوى، المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 11 فبراير من الشهر الجارى، وذلك بقاعة النهر الساعة 7.30 مساء، ونشرت لقاء، صورة من بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" منتظراكم في حفل الساقية الخميس 11 فبراير ان شاء الله يالا نغنى".



لقاء الخميسى

وكانت لقاء الخميسى قد ردت على منتقدي حفلها في ساقية الصاوي، موضحة أن البعض سألها عما إذا كانت ممثلة أم مغنية قائلة :"الناس اللي بتسأل عشان حفل ساقية الصاوي وبتقولي انتي مغنية ولا ممثلة هو لما أنتي ممثلة ليه بتغني؟".

وقالت الفنانة لقاء الخميسي، في مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك، إن الممثل المفترض أن يعرف في التمثيل والغناء، وكذلك الرقص وكل شيء له علاقة بالفن، مضيفة :" العادي أن أي ممثل المفروض يكون لما يتطلب منه يغني يغني ولما يطلب منه يرقص يرقص.. مشفناش عمرنا ممثلين بيغنوا أبدا؟".

وكانت لقاء الخميسى قد شاركت في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية في ساقية الصاوى عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.

وخاضت لقاء تجربة الغناء وأطلقت أغنيتها الأولى على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "مفيش مستحيل" في شهر يناير الماضى، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" الذى تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة العام قبل الماضى.