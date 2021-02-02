شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد عن كواليس "الوتد": هدى سلطان كانت بتذاكر وكنا نناديها أمة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك كواليس العمل فى مسلسل الوتد الشهير وأجواء العمل فيه الذى يعد أحد روائع الدراما المصرية، وقال مطرب أرابيسك خلال حواره مع تلفزيون الخليج 365 بعد عودته للفن من جديد أهم أعماله الفنية والتى قام فيها بالتمثيل إلى جانب الغناء أن مشواره مع التمثيل بدأ بمشاركته فى المسرحية الغنائية "أحلام ياسمين" مع الفنانة أثار الحكيم وسوسن بدر وهادى الجيار وجمال اسماعيل وأحمد عبدالوارث، وحقق هذا العمل نجاحاً كبيراً.

وتابع :" جاء المخرج أحمد النحاس لمشاهدة العرض المسرحى وكان وقتها بيجهز لمسلسل الوتد ، وعندما شاهدنى رأى أننى أناسب تجسيد شخصية عبدالباقى ابن فاطمة تعلبة".

وتحدث حسن فؤاد عن مشاركته فى هذا العمل الضخم قائلا:" العمل كتبه الأديب الكبير خيرى شلبى، وأيمن بهجت قمر كتب كلمات الأغانى، ومعى كوكبة من كبار النجوم".

وأوضح:" يكفى أننى تعاملت فى هذا المسلسل مع الفنانة العملاقة هدى سلطان التى تجسد معنى الفن والاحترام فى المواعيد وفى كل شيئ، كانت أول واحدة بتيجى وتقعد تذاكر لأنها رغم مكانتها الفنية كانت تخاف وتحرص على أدوارها وتعلمنا منها الالتزام"

استكمل حديثه عن أجواء العمل فى مسلسل :" من أول ما بتدخل الفنانة هدى سلطان البلاتوه كنا نناديها بكلمة أمة حتى خارج التصوير، ونتكلم باللهجة الفلاحى، وعشنا فى الفيوم 3 شهور وكنت أرعى الغنم أمام بحيرة قارون"

وعن سر نجاح هذا المسلسل قال:" مكانش فيه أى نوع من الإبهاركلنا لابسين جلاليب، والحياة ريفية بسيطة، لكن سر النجاح كان فى الروح التى سادت بيننا وحبنا لبعض، كل واحد من فريق العمل كان بيساعد التانى ولا يبخل عنه بمعلومة، وهو ماجعل المسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية مهما تكرر عرضه رغم مرور كل هذه السنوات"