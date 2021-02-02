شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يقتنى سيارة جديدة بعد تحطم سيارته "دودج تشارجر" فى 2019 .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن عودة النجم العالمي كيفين هارت، لممارسة هوايته المفضلة فى قيادة السيارات العضلية التى تتمتع بقوة كبيرة بعد تحطم سيارته من نوع "دود تشارجر" فى حادث عام 2019، وتعرضه لبعض الإصابات.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم العالمي كيفين هارت، اشتري سيارة جديدة من نفس الشركة التى اشتري منها سيارته القديمة "البليموث باراكودا" موديل 1970 والتى تحطمت بالكامل فى حادث فى 2019.



كيفين هارت مع سيارته موديل 1970

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 41 عامًا، اشتري مؤخرًا سيارة دودج تشارجر 'Hellraiser' وفقًا لمقال نشرته TMZ يوم الاثنين، وقالت مصادر إن كيفن دفع "مئات الآلاف من الدولارات" مقابل سيارة دودج تشارجر 2019 التي تم تجديدها والمعدلة بزوج من الشاحن التوربيني وما يسمى بمحرك الأداء "هيلرايسر".

وكان قد تعرض هارت لحادث سير أثناء قيادته لسيارته القديمة في سبتمبر 2019، والتى انقلبت على جسر فى طريق مولهولاند السريع بالقرب من كالاباساس، بولاية كاليفورنيا، وأصيب كيفن بجروح خطيرة في الحادث، لكنه تعافى تمامًا بعد أن تطلب جراحة في العمود الفقري.



سيارة كيفين هارت بعد الحادث

وشارك هارت، متابعيه وجمهوره، منذ أيام بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة أصدقائه، حبث ظهر فى الفيديو وهو يحول التمرين إلى وصلة رقص استمرت لوقت طويل تاركاً التدريبات.