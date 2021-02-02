شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يرعى الدورة الـ10 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، بحضور الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وتم الاتفاق على رعاية مؤسسة الخليج 365 بمختلف منصاتها للدورة الـ10 للمهرجان، والمقرر انطلاقه يوم 25 مارس المقبل.





يأتي ذلك ضمن مبادرة ”الخليج 365” لرعاية الثقافة والفنون بمختلف فئاتهما من سينما ومسرح، وكان ”الخليج 365” قد أطلق مؤخرا مركزا للثقافة والفن والفكر والتنوير، تشمل أنشطته تشمل التعاون مع الجهات الفاعلة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم.





وفى هذا الشأن قال الكاتب الصحفى خالد صلاح إن تلك المبادرة تأتى فى إطار استشعار المؤسسة لمسئوليتها الاجتماعية والمعنوية تجاه محيطها وجمهورها، فضلا عن رؤيتها للدور المستقبلى للمؤسسات والمنصات الإعلامية التى يتعين عليها أن تكون أكثر ارتباطا بالمجتمع ومشاركة فى ترسيخ هويته وتعزيز قيمه.





يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد كان قد كشف عن أفيش الدورة العاشرة والتى ستنطلق يوم 25 مارس المقبل، بمحافظة الأقصر وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسسته وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارات الثقافة والخارجية والسياحة "هيئة تنشيط السياحة" والشباب وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.















