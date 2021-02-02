شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى كامبل تزور الأهرامات وتروج للسياحة فى مصر بفيديو على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل مصر الأيام الماضية، وحرصت على زيارة الأهرامات من ضمن جولتها السياحية، ونشرت ناعومى كامبل، عبر حسابها على إنستجرام فيديو من أمام الأهرامات و ظهرت ناعومى و هي تقفز في سعادة ومرح، وكتبت على الفيديو قائلة:" مصر الجميلة".

وناعومى كامبل هي أشهر عارضات الأزياء في العالم، وتتبع ناعومى نظام غذائي صارم من أجل الحفاظ على لياقتها المذهلة، حيث تحدث طاهيها الخاص "شون جون" مع مجلة "Hello" عن عادات الطعام للعارضة الشهيرة.

واعترفت "نعومي" سابقًا بأنها تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم ولكن يبدو أن حتى الوجبة الوحيدة التى تأكلها حولها الكثير من القيود فهى لا تأكل منتجات الألبان أو الجلوتين أو الدجاج.

وقال شون: " بدأت الطبخ لها منذ أكثر من عشر سنوات، لديها أغراضها الخاصة في المنزل، لكنني أعد وجبة واحدة جيدة حقًا في اليوم ، وهي نظيفة للغاية وصحية حقًا فهى تتبع أسلوب غذائى نباتى نظيف، وعندما تسافر بشكل خاص، أقوم بإعداد تلك الوجبات أيضًا، وهى لا تأكل طعام الطائرة."