شكرا لقرائتكم خبر عن لافتة "عاش هنا " تزين واجهة منزل محمود ياسين .. وابنته تشكر وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها لتعليق لافتة تحمل اسم والدها الراحل النجم محمود ياسين فى المنزل الذي عاش به، وذلك ضمن مشروع "عاش هنا" لتخليد أسماء المبدعين عبر الأجيال المختلفة، ونشرت رانيا، صورة اللافتة فى مدخل المنزل عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، موجهة شكر خاص لوزارة الثقافة ولكل من ساهم فى التفكير والتنفيذ.

رانيا محمود ياسين

وكتبت :"شكرا جزيلا بنشكر كل الجهات المسئولة ..فكر وابداع وانتماء ومحافظه الجيزة شكرا لكم جميعا كل تقدير و الاحترام جزيل الشكر.. والله يرحمك يا ابي الغالي .. واسكنك فسيح جناته".

وكانت رانيا محمود ياسين شاركت جمهورها بصورة نادرة لوالدها النجم الراحل محمود ياسين مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وعلقت على الصورة قائلة، "أبي الغالى مع الزعيم ياسر عرفات رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته يارب العالمين"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات عليها كالتالي :"صحيح كان غالي على قلوبنا رحمة الله عليهم فنان كبير وزعيم كبير"، "لروحهما الرحمة والمغفرة كل الشعب الفلسطينى شعر بالحزن على فقدان المغفور له الفنان محمود ياسين".

وكانت رانيا محمود ياسين، كشفت مؤخرا عن صورة نادرة من افتتاح فيلم "قشر البندق" أول بطولة لها، تضم أربعة من عمالقة الفن، وهم والدها النجم الراحل محمود ياسين والنجم الراحل نور الشريف، النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة، "يوم افتتاح فيلم قشر البندق، كنت صغيرة أوى ومش مدركة قيمة وقوفى وسط النجوم كبار مثل النجم الراحل نور الشريف وأبى الغالى النجم محمود ياسين رحمهما الله والنجمة نبيلة عبيد والنجمة ناديه الجندى".

وتابعت: "لما واحد بيقى صغير مش بيقى مقدر قيمة الصورة ولا قيمة لحظة وقوفك مع عمالقة الفن، فى يوم افتتاح فيلم لسه بتتقدم فيه والآن أنا فخورة بالصورة دى وبقول يا بختى.. كم كنت محظوظة لحد ما تحسدت".