هكذا علّقت شهيرة على وضع لافتة "عاش هنا" على واجهة منزل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قدّمت الفنانة الكبيرة شهيرة، الشكر للجهات المسئولة عن وضع لافتة "عاش هنا" على واجهة منزل زوجها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

ونشرت شهيرة صورة اللافتة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "أيوه هنا كان حبيبي.. وشكرا كل الجهات المسئولة لهذه اللفتة الجميلة".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

مشروع "عاش هنا" يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.