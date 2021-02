قائمة أفلام الأنمي المفضلة لدى محمد هنيدي وتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، الشاعر الغنائي ورئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، عن قائمة أفلام الأنمي المفضلة لديه، وهي: "Naruto - One piece - Kimetsu no yaiba - Bleach - Monster - Attack on Titan".

فيما علّق الفنان محمد هنيدي على تغريدة آل الشيخ عبر "تويتر"، وكشف هو الآخر عن أفلام الأنمي المفضلة لديه، وهي: "Hunter X Hunter - Demon Slayer - One Piece - Fullmetal Alchemist - Attack on Titan - Death note - Monster".

وسخر البعض من مشاهدة آل الشيخ وهنيدي لأفلام الأنمي، ورد الأخير على ذلك بمشهد من أحد أفلامه، وعلّق: "للناس اللي بيقولوا إن الأنمي للأطفال".

ومن جانب آخر؛ ينتظر النجم محمد هنيدي، طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" والذي يشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، وشريف دسوقي، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، وإنتاج الماسة للإنتاج الفني.