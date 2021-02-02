فن ومشاهير

قائمة أفلام الأنمي المفضلة لدى محمد هنيدي وتركي آل الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، الشاعر الغنائي ورئيس هيئة الترفيه في المملكة ، عن قائمة أفلام الأنمي المفضلة لديه، وهي: "Naruto - One piece - Kimetsu no yaiba - Bleach - Monster - Attack on Titan".

فيما علّق الفنان محمد هنيدي على تغريدة آل الشيخ عبر "تويتر"، وكشف هو الآخر عن أفلام الأنمي المفضلة لديه، وهي: "Hunter X Hunter - Demon Slayer - One Piece - Fullmetal Alchemist - Attack on Titan - Death note - Monster".

وسخر البعض من مشاهدة آل الشيخ وهنيدي لأفلام الأنمي، ورد الأخير على ذلك بمشهد من أحد أفلامه، وعلّق: "للناس اللي بيقولوا إن الأنمي للأطفال".

ومن جانب آخر؛ ينتظر النجم محمد هنيدي، طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" والذي يشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، وشريف دسوقي، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، وإنتاج الماسة للإنتاج الفني.

قائمة أفلام الأنمي المفضلة لدى محمد هنيديقائمة أفلام الأنمي المفضلة لدى تركي آل الشيخ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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