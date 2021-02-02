أثارت الجدل بإطلالة جريئة وقدمت "قعدة رجالة".. من هي إنجي كيوان التي ظهرت مع الهضبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت المذيعة إنجي كيوان قوائم الموضوعات الأكثر بحثًا منذ ظهورها مع الفنان عمرو دياب في كواليس تصوير كليب الحملة الدعائية للعطر الذي يحمل اسمه والمقرر طرحه في الـ22 من الشهر الجاري.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية إنجي كيوان:

- إنجي كيوان مذيعة مصرية ولدت بالإسكندرية ومقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

- قدمت برنامج "قعدة رجالة"، مع كل من خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

- كما شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

- أثارت إنجي كيوان الجدل في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء وهو ما عرضها لانتقادات.

- يتابع حسابها على انستجرام أكثر من 300 ألف متابع.

- في عام 2018، خضعت إنجي كيوان لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم.