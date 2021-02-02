الجمعة.. نجوم "في بيتنا روبوت" ضيوف منى الشاذلي في برنامج "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" الجمعة المقبلة في برنامج "معكم"، الجمعة المقبلة عبر قناة CBC.

ونشر المنتج هشام جمال صورة من كواليس اللقاء عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة كل من الفنانين شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر، وعلق: "انبسطنا جدا بدعوة برنامج معكم و الاعلامية الكبيرة منى الشاذلي بعد ردود الأفعال السريعة على مسلسل في بيتنا روبوت".

مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، إخراج وليد الحلفاوي.