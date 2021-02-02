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الجمعة.. نجوم "في بيتنا روبوت" ضيوف منى الشاذلي في برنامج "معكم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" الجمعة المقبلة في برنامج "معكم"، الجمعة المقبلة عبر قناة CBC.

ونشر المنتج هشام جمال صورة من كواليس اللقاء عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة كل من الفنانين شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر، وعلق: "انبسطنا جدا بدعوة برنامج معكم و الاعلامية الكبيرة منى الشاذلي بعد ردود الأفعال السريعة على مسلسل في بيتنا روبوت".

مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، إخراج وليد الحلفاوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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