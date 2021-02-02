نُقل للعناية المركزة بعد بكائه على الهواء.. عادل الفار اشتكى من قسوة الوسط الفني وهذا الفنان لا يجيب على اتصالاته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض الفنان عادل الفار لأزمة صحية في الساعات القليلة الماضية، نُقل على أثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وقبل يومين تقريبًا ظهر "عادل الفار"، في برنامج "القاهرة اليوم"، تقديم كل من إدوارد وبثينة توكل، وأعرب عن حزنه من جحود الوسط الفني وعدم سؤال أصدقائه عليه في الفترة الأخيرة، قائلًا: "محدش بيسأل عليا".

وبكى "الفار"، خلال لقائه عندما تحدث عن معاناته من قسوة الوسط الفني وقال: الأول كان الكل بيسأل دلوقتي محدش بيسأل عليا".

وأضاف "الفار": "صحابي من الوسط خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس، دلوقتي محدش بيسأل عليا، خالد عجاج بتصل بيه مبيردش فبزعل جدًا، وأتصل بيه تاني يرد ويقولي واحشني طيب لو أنا واحشك يا عم رد عليا".

وأبكى المونولوجست الشهير مقدمي برنامج "القاهرة اليوم"، عندما قال: "حسيت إن الوسط ده غدار لأن قبل كدا كان كله بيسأل عليا، وكله عايزيني، لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ونشوف لو حد عنده مشكلة نحلها معاه".

بعد لقائه بساعات قليلة، تدهورت الحالة الصحية لعادل الفار، وقال سانتوس الصغير "نجل شكري الفار" أن الحالة الصحية لعمه عادل الفار، لم تتحسن بعد، موضحا أنه مازال تحت الفحص في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة نصر، بعد إصابته بغيبوبة كبدية.

وأضاف سانتوس في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:"عمي لسه تعبان جدا، ومازال في العناية المركزة بعد إصابته بالغيبوبة الكبدية، وان شاء الله يقوم بالسلامة بدعوات أحبابه".

عادل الفار من مواليد 20 ديسمبر من عام 1961، وبدأ مسيرته الفنية في فترة الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية، ودخل عالم السينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون.

وشارك عادل الفار في العديد من الآفلام، منها "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، وعدد من المسلسلات: "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و"يوميات مصري"