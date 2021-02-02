أصالة تكشف أسرار علاقتها بـ “إليسا” ولا تعرف كيف تتابع أحلام على تويتر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صرحت الفنانة السورية أصالة نصري المتواجدة في السعودية حاليا لبرنامج “إي تي بالعربي”، عن علاقتها المميزة والخاصة بالنجمة اليسا.

وكشفت أصالة عن علاقتها بالفنانة اللبنانية إليسا، وقالت: “إليسا حنينة عليا كتير، بحبها، بحب شخصيتها”.

وتابعت ممتدحة إليسا: “فيها الكثير من الحنان وتهتم بأصدقائها بشكل كبير وهي صديقة وفية بشكل غير عادي وصاحبة موقف بشكل لا يصدق، استمتع معها كثيرا وعندما نلتقي نجلس طويلا نتحدث وكل الأحاديث معها ممتعة”.

وتطرقت أصالة إلى رأيها في “الملكة” أحلام، التي تم الصلح بينهما مؤخرا بعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة بينهما.

وأخيرا قامت أحلام بعمل “فولو” (متابعة) لأصالة على موقع تويتر مجددا، بعد توسط “فاهد” ابن النجمة الإماراتية وكذلك إليسا لإعادة العلاقات بينهما.

وقالت أصالة حول عدم ردها “الفولو” لأحلام، إنها لا تجيد عمل ذلك، وأن الكثير من أصدقائها يمسكون بهاتفها ويقومون بعمل “فولو” لأنفسهم، مضيفة: “لسه ما شفت أحد يساعدني إني أدور(أبحث) عن أحلام وأعمل لها فولو، لكن إن شاء الله يحدث هذا قريبا ونجمتع في السعودية”.

وتابعت النجمة السورية: “أنا أكتب (على تويتر)، وأعرف أعمل تويت (تغريدة) وريتويت (إعادة التغريد)، ما انى جاهلة تماما، لكني طبعا ما بشطارة أحلام، فهي شاطرة كتير وذكية بالسوشيال ميديا”.

وفي محاولة لدفعها إلى طي صفحة الخلاف مع المطربة المصرية أنغام، قالت أصالة: “أنا مرات (أحيانا) بنسى شو سبب خلافي مع أنغام”.

ولم تغلق الباب تماما أمام الصلح مع أنغام قائلة: “إن شاء االله الأيام جاية وبنجتمع، وبينما محبين وأصدقاء مشتركين كتير وأكيد الزمن كفيل إنه يظبط كل الأمور”.

وكان خلاف عائلي قد شاب صداقة استمرت لسنوات بين أصالة وأنغام، بدأت قصته في 2019 بإعلان زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوج من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع احمد إبراهيم الأولى، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وقالت أصالة وقتها في تصريحات تلفزيونية إن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ “خراب البيوت”، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.