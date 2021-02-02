مهرجان مونترو للجاز يوفق في دوراته المقبلة بين الصيغتين الحضورية والافتراضية

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جنيف: أعلن مهرجان مونترو المرموق للجاز في سويسرا الثلاثاء أن دوراته المقبلة التي درجت على إقامتها صيفاً ستُبث أيضاً عبر الإنترنت.

وأوضح المنظّمون في بيان أن "المهرجان يواصل بذلك انتقاله إلى نموذج هجين يوفّق بين الصيغة الحضورية والحضور الرقمي".

وبدأ المهرجان اعتماد هذه الصيغة عام 2019 من خلال إنشاء شركة "مونترو ميديا فينتشرز" المخصصة لصنع المحتوى الرقمي، لكنّ جائحة كوفيد-19 أدّت إلى التعجيل في تطبيق هذه الخطة.

ودفعت الجائحة المنظمين إلى صرف النظر عن إقامة دورة 2020، وهي المرة الأولى يلغى المهرجان منذ إطلاقه عام 1967.

وسبق ذلك إعلان المهرجان العمل على تأجيل الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها النجمان ليونيل ريتشي وليني كرافيتز.

ومن المتوقع أن يعلن المهرجان في الأسابيع المقبلة تفاصيل دورته الخامسة والخمسين.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المهرجان الذي يقام على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية ولكن داخل قاعات مقفلة، لا يقتصر على الجاز، إذ بادر إلى التنويع على مرّ السنوات ليشمل مجموعة من الأنواع الموسيقية، ومنها الإلكترونية والهيب هوب والبوب والسول.