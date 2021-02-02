ملتقى الحوار الليبي يبدأ التصويت على مناصب "الرئاسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، انطلاق جلسة التصويت على مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وفقًا للآلية التي اعتمدتها الشهر الماضي.

وأكدت البعثة الأممية بدء عملية الاقتراع على الأسماء المرشحة على مناصب المجلس الرئاسي، والتي ستحسم خلال الساعات المقبلة، لتبدأ جولة جديدة نحو حسم مناصب الحكومة.



ويستمر ملتقى الحوار السياسي الليبي، حتى الخامس من فبراير/شباط الجاري، لحسم كامل المرشحين على السلطة التنفيذية، من بين 45 اسمًا، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.

جدل كبير

وأثارت بعض الأسماء المرشحة على السلطة التنفيذية في ليبيا جدلا كبيرًا، لمخالفتها القوانين والدستور الليبي، ومن بين تلك الأسماء محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.

وكانت مصادر ليبية قالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن "هناك جدلا كبيرا بين أعضاء الملتقى السياسي الليبي، بسبب الأسماء المرشحة على السلطة التنفيذية والتي تشغل مناصب عسكرية وسياسية حاليا".

وأوضحت المصادر أن "هناك توجها داخل الملتقى بالامتناع عن التصويت المزمع انطلاقه 14:30 بتوقيت جنيف، إلى حين استقالة المرشحين ذوي المناصب السيادية من مناصبهم".

وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه أيده عدد كبير من المشاركين في الملتقى، إلا أنه لم يحسم بعد.

وكشفت عن طلب تقدم به أعضاء من الملتقى السياسي إلى المشاركين، حثوهم فيه على استبعاد جميع المترشحين الذين يخالفون القوانين واللوائح الليبيّة التي تشدّد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى على ضرورة الالتزام بها.

وأكد أعضاء الملتقى، في بيانهم، أن "بعض هؤلاء المرشحين يشغلون مناصب عليا في مؤسسات لا تجيز لهم لوائحها الداخلية الترشح لهذه المناصب المستهدفة بالتصويت".

واشاروا إلى وجود سوابق من هذا النوع يجب ألا يترتب عليها بأي حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.

آلية التصويت

وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.

وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.

ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنها ستعلن بعد قليل نتائج عملية التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج، مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة.