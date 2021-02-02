فن ومشاهير

حاورت الرئيس وبدأت بالراقصة والسياسي.. معلومات عن ساندرا نشأت في عيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها اليوم الموافق 2 فبراير، وتُعد واحدة من أبرز المخرجات إذ حققت نجاحًا كبيرًا من خلال الأفلام التي قدمتها للسينما.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ساندرا نشأت تزامنًا مع هذه المناسبة:

- حصلت على بكالوريوس قسم الإخراج من المعهد العالي للسينما، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية.

- بدأت ساندرا مشوارها الفني كمساعد مخرج مع المخرج الكبير سمير سيف في فيلم "الراقصة والسياسي"، كما عملت مساعد مخرج مع المخرج يسري نصر الله في فيلم "مرسيدس".

- أول أعمالها كان الفيلم الروائي القصير "آخر الشتاء"، كما قدمت فيلم تسجيلي بعنوان "أول أعمالها الروائية القصيرة، كما قامت بإخراج فيلم تسجيلى بعنوان"الموفيولا".

- يُعد فيلم "مبروك وبلبل"، هو أول أفلامها الروائية الطويلة وقام ببطولته الفنان القدير يحيي الفخراني.

- انطلقت ساندرا بعد ذلك وقدمت عدد من الأفلام أبرزها: "ليه خلتنى أحبك، حرامية فى kg2، حرامية فى تايلاند، ملاكى إسكندرية، الرهينة، مسجون ترانزيت، والمصلحة".

- ظهرت ساندرا نشأت في مسلسل "نونا المأذونة" الذي قامت ببطولته الفنانة حنان ترك، كما ظهرت في فيلمي "مبروك وبلبل"، "عرض خاص".

- أخرجت ساندرا نشأت عدد من الكليبات الغنائية بينها: "فاكرك يا ناسينى" لمحمد فؤاد، "أصعب حب"لخالد عجاج و"لماذا؟" لغادة رجب.

- حاورت ساندرا نشأت الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء بعنوان "شعب ورئيس"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الثانية عام 2018.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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