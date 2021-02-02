حاورت الرئيس وبدأت بالراقصة والسياسي.. معلومات عن ساندرا نشأت في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تحتفل المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها اليوم الموافق 2 فبراير، وتُعد واحدة من أبرز المخرجات إذ حققت نجاحًا كبيرًا من خلال الأفلام التي قدمتها للسينما.
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ساندرا نشأت تزامنًا مع هذه المناسبة:
- حصلت على بكالوريوس قسم الإخراج من المعهد العالي للسينما، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية.
- بدأت ساندرا مشوارها الفني كمساعد مخرج مع المخرج الكبير سمير سيف في فيلم "الراقصة والسياسي"، كما عملت مساعد مخرج مع المخرج يسري نصر الله في فيلم "مرسيدس".
- أول أعمالها كان الفيلم الروائي القصير "آخر الشتاء"، كما قدمت فيلم تسجيلي بعنوان "أول أعمالها الروائية القصيرة، كما قامت بإخراج فيلم تسجيلى بعنوان"الموفيولا".
- يُعد فيلم "مبروك وبلبل"، هو أول أفلامها الروائية الطويلة وقام ببطولته الفنان القدير يحيي الفخراني.
- انطلقت ساندرا بعد ذلك وقدمت عدد من الأفلام أبرزها: "ليه خلتنى أحبك، حرامية فى kg2، حرامية فى تايلاند، ملاكى إسكندرية، الرهينة، مسجون ترانزيت، والمصلحة".
- ظهرت ساندرا نشأت في مسلسل "نونا المأذونة" الذي قامت ببطولته الفنانة حنان ترك، كما ظهرت في فيلمي "مبروك وبلبل"، "عرض خاص".
- أخرجت ساندرا نشأت عدد من الكليبات الغنائية بينها: "فاكرك يا ناسينى" لمحمد فؤاد، "أصعب حب"لخالد عجاج و"لماذا؟" لغادة رجب.
- حاورت ساندرا نشأت الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء بعنوان "شعب ورئيس"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الثانية عام 2018.