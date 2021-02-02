صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد ساندرا نشأت: من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاد المخرجة ساندرا نشأت الموافق اليوم 2 فبراير، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وعلق "صلاح"، على الصورة قائلًا: " أيوه ٢ / ٢ / ٢٠٢١ يوم غير عادي لإنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي".

وأضاف: "اللي أثبتت إن الست ممكن تكون جميلة جدا وبسيطة جدا ولذيذة جدا ومتواضعة جدا ومبدعة قوي وجدعة قوي، كل سنة وإنتي ساندرا نشأت".

ساندرا نشأت واحدة من أبرز المخرجات اللوائي حققن نجاحًا كبيرًا من خلال الأفلام التي قدمتهن للسينما، ومن أبرز أفلامها: "ليه خلتنى أحبك، حرامية في kg2، حرامية في تايلاند، ملاكي إسكندرية، الرهينة، مسجون ترانزيت، والمصلحة".