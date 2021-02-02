بعد نقلها للمستشفى.. إيمي طلعت زكريا تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا، لوعكة صحية مؤخرًا مما تطلب نقلها المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

ونشرت "إيمي"، صورة لها من داخل إحدى المستشفيات، ظهرت خلالها وهي تتلقى الرعاية الطبية.

وتواصل "الخليج 365"، مع ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا للوقوف على تفاصيل حالتها الصحية، وكشفت أن حالتها أصبحت مستقرة إلى حد ما، إذ عانت خلال الساعات القليلة الماضية من بعض المشاكل في معدتها: لخبطة في معدتي من الأكل، وعملت تحاليل والحمد الله"، موضحة: "أنا خرجت من المستشفى امبارح".

ومن الناحية الفنية، قالت "إيمي"، إنها تستعد لتصوير دورها في مسلسل "للسيدات فقط"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

من ناحية أخرى، شاركت إيمي طلعت زكريا في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" والتي عرضت منذ أشهر، وهي من بطولة سمير غانم، طارق الإبياري.