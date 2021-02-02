أحلام ترد على أصالة: أبادلك الاحترام والحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئة الفنانة السورية أصالة إصدار ألبومها الجديد .

وغردت أحلام ردًا على أصالة: "أصالة الحبيبة الغالية التي لا يشابهها أحد فنًا وشخصًا، شكرًا اسعدتيني برأيك وانتي أيضا دائما مختلفة متجددة نتشارك الجهد والنضال والسعي للنجاح وأبادلك الاحترام والحب".

وكانت أصالة هنأت أحلام وكتبت: "حقا مناضلة بذلت مجهود بالتأكيد فوق المعتاد، وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبة.. ولا تتوانى عنّ ابهارنا دائماً بالجديد، هي الدؤوبة المتجدّدة.. وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام".

من ناحية أخرى، نجحت محاولات الصلح بين أصالة وأحلام، بعد رد الأولى على ابن أحلام "فاهد مبارك الهاجري" الذي أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.