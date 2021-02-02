رنا سماحة تطرح "أستاذ تمثيل"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:40 مساءً - طرحت نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة أغنيتها الجديدة "أستاذ تمثيل" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

رنا سماحة حصلت مؤخرا على درع اليوتيوب

أغنية "أستاذ تمثيل" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: خدتك على عيبك وقبلت وكان بالي طويل قولت هتتغير ولقيتك استاذ تمثيل فرصه وجاتلك واهي ضاعت من غير تفاصيل خلصت واتقفلت والغلطان هو الي يشيل من غير حكايات.. يلا اتفضل سلامات .. لو في الشارع هتبات..فاتحين بقى كشف حساب الباب مقفول ..مهما هتحكي وهتقول.. ده الي بيكدب على طول .. هيعيش ويموت كداب من غير تخطيط..قلبي عمل طيب وعبيط لا لقيت ولا غنا ولا سيط ..خليك واحد متساب اتكلم واستغلب برضو عليا ميمشيش حافظاك انا صم وعارفه انك بتحب تعيش لو جي عشان نفسك ترجع لأ انسى مفيش شكراً مش فاضيه خلص وقتك متزهقنيش.

يذكر ان رنا طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد 7 رجالة بطريقة منفردة في النصف الثاني من العام الماضي، حيث تم تقديم أغنية جديدة كل 48 ساعة، ويتكون ألبومها من 10 أغانٍ، هي عندي الجرأة، وتتر النهاية، خانت نفسها، حياتي تخصني، بقيت شبهك، قلبي معلم، نقطة ضعف، اسمه إيه، و100 مليون عاملة.

وتعاونت سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد علي موسى، هاني صارو، أحمد حسن راؤول، علي عبد السلام، شادي جابر، محمد الصاوي، مدين، محمد فخراني، محمد شفيق، نادر حمدي، أحمد عبد السلام، حازم السعيد، وطارق توكل.

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