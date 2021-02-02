فن ومشاهير

ريال مدريد يعلن إصابة فلورنتينو بيريز بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 18 ثانية

فلورنتينو بيريز

أعلن نادي الأسباني عن إصابة  رئيس النادي فلورنتينو بيريز بفيروس المستجد ودخوله للعزل، حسب ما أفاد به بيان رسمي.

وقال ريال مدريد: إن ”فلورنتينو بيريز (73عام) أعطى نتيجة إيجابية لفحص كورونا الذي يخصع له بشكل دوري، على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه“.

وقبل أيام أعلن ريال مدريد، إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا، قبل أن يعود الثلاثاء لقيادة تدريبات الفريق، استعدادًا لمنافسات الدوري المحلي.

وخسر ريال مدريد آخر مبارياته في الدوري أمام ليفانتي، ما دفعه للتراجع في جدول ترتيب للمركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد، وبرشلونة الثاني بالرصيد نفسه.

وفي 21 مارس 2020، توفي رئيس لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد السابق، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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