ريال مدريد يعلن إصابة فلورنتينو بيريز بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 18 ثانية

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني عن إصابة رئيس النادي فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا المستجد ودخوله للعزل، حسب ما أفاد به بيان رسمي.

وقال ريال مدريد: إن ”فلورنتينو بيريز (73عام) أعطى نتيجة إيجابية لفحص كورونا الذي يخصع له بشكل دوري، على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه“.

وقبل أيام أعلن ريال مدريد، إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا، قبل أن يعود الثلاثاء لقيادة تدريبات الفريق، استعدادًا لمنافسات الدوري المحلي.

وخسر ريال مدريد آخر مبارياته في الدوري أمام ليفانتي، ما دفعه للتراجع في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمركز الثالث، خلف أتلتيكو مدريد، وبرشلونة الثاني بالرصيد نفسه.

وفي 21 مارس 2020، توفي رئيس لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد السابق، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.