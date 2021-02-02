بسعر خيالي.. مقعد مرحاض أدولف هتلر للبيع في مزاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

بعد ما يقارب 75 عاماً ، تم طرح مقعد مرحاض من بيرجوف مقر إقامة أدولف هتلر بجبال الألب البافارية للبيع بمزاد علني في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الجندي الأمريكي راجنوالد بورش حمل المقعد من المنزل بعيدا، بعد أن سمح كبار الضباط للعسكريين بأخذ ما يريدون من منزل هتلر السابق.

وأرسل بورش مقعد المرحاض لعائلته في نيوجيرسي وبعد الحرب العالمية الثانية احتفظ به في قبو منزله، وعرضه على الجميع.

الآن يخطط بورش لبيع مقعد المرحاض بما لا يقل عن 20 ألف دولار، قائلا إنه سيكون واحدا من أكثر العناصر إثارة على الإطلاق لإضافته إلى مجموعة آثار الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن دار المزاد تتأكد من أن مقعد المرحاض أخذ من حمام هتلر الخاص الذي كان بجوار غرفة نومه.

في 25 أبريل/نيسان 1945، نتيجة لغارة جوية للحلفاء على بيرشتسجادن، تم قصف بيرجوف وتدميرها بالكامل.

وبأمر من الحكومة الألمانية تم هدم الأنقاض، وفي الوقت الحالي لم يبق سوى بقايا الأساس الخرساني في الغابة.