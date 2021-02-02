شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق مهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس بعرض "الموجيرة والري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس، حيث يعرض المهرجان الفيلم القصير "الموجيرة والري" للمخرج التونسي أنيس عبسي المشارك بالمهرجان خارج المسابقة.

الدورة السادسة من المهرجان تنطلق اليوم 2 فبراير وتستمر حتي 4 من نفس الشهر بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة التونسية

وتدور أحداث فيلم الافتتاح عن ليلى، الفتاة التي تبلغ من العمر 11 عاماً وتعيش في فرنسا، حيث عادت مع عائلتها لقضاء العطلة الصيفية في تونس كما هو الحال في كل عام.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وسبق وشارك في الدورة الخامسة من المهرجان 260 فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريتانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.