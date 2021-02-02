صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاد ساندرا نشأت : "من أجدع الستات اللى عرفتهم"

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم صلاح عبد الله، بعيد ميلاد المخرجة ساندرا نشأت التي تحتفل به اليوم، متمنيا لها مزيد من السعادة و النجاح في حياتها، ونشر صلاح عبد الله، صورة تجمعه بساندرا نشأت عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:" أيوه ٢ / ٢ / ٢٠٢١ يوم غيرعادي لأنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جداً وبسيطة جداً ولذيذة جداً ومتواضعة جداً ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي كل سنة وانتى ساندرا نشأت".



صلاح عبد الله

وشارك صلاح عبد الله فى 3 أفلام من آخراج ساندرا نشأت هم "الرهينة" بطولة أحمد عز وياسمين عبد العزيز ونور اللبنانية وماجد الكدوانى و"مسجون ترانزيت" بطولة أحمد عز ونور الشريف وإيمان العاصى، و"المصلحة" بطولة أحمد السقا وأحمد عز وحنان ترك وأحمد السعدنى وكندة علوش، والمصلحة هو آخر الأفلام التى قامت بإخراجها .

المخرجة ساندرا نشأت التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء 2 فبراير، تعد من أهم مخرجات السينما في العصر الحديث، تخرجت في المعهد العالي للسينما، من قسم الإخراج، في العام 1992، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، عام 1993.

بدأت حياتها الفنية بإخراج عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم " أخرشتا"، عملت مذيعة من خلال برنامجها الذي حمل اسم " المخرج" وعرض على شاشة التليفزيون المصري عام 2009، وبعد ذلك اتجهت للسينما وقدمت أول أفلامها "مبروك وبلبل" مع الفنان يحيى الفخرانى وتأليف لميس جابر.

انطلقت ساندرا فى عالم الاخراج السينمائى وأصبحت واحدة من أهم المخرجين فى مصر رغم صغر سنها، وذلك بعدما قدمت العديد من الأفلام البارزة لكبار نجوم السينما، مثل "ليه خلتنى أحبك" و"حرامية فى كى جى تو" و"حرامية فى تايلاند" و"ملاكى اسكندرية" و "الرهينة" و"مسجون ترانزيت" و"المصلحة".