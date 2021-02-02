شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شوارزنيجر يرفع شعار "هذا الشبل من ذاك الأسد" باستعراض عضلاته فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير باتريك شوارزنيجر، نجل أسطورة هوليوود وكمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، على خطى والده، بعد ظهوره الأخير داخل صالة الألعاب الرياضية فى لوس أنجلوس، أثناء تدريباته القاسية فى كمال الأجسام ليظهر عضلات بطنه بشكل مميز ليعلن استكمال أسطورة والده.



باتريك ارنولد شوارزنيجر



نجل ارنولد شوارزنيجر

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجل بطل كمال الأجسام الأسطوري، استغل فترة العزل الصحي المنزلي الماضية، فى نحت جسده بشكل مميز والمواظبة على التدريبات والتمريبات قبل مشاركته فى العمل السينمائي المرجح له ان يشارك فيه خلال الفترة القادمة.

وشارك شوارننيجر متابعيه وجمهوره خلال الفترة الماضية بعدد من الصور له من داخل الجيم، حيث انتقل باتريك إلى حسابه الشخصى بموقع انستجرام لإظهار عضلاته الممزقة، ولياقة بدنية نحيفة وطويلة بشكل عام.



باتريك فى التدريبات



باتريك فى الجيم



نجل ارنولد شوارزنيجر فى التدريبات

وعلى جانب آخر، كشف النجم أرنولد شوارزنيجر، منذ عدة أيام، عن تلقيه جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث نشر أرنولد فيديو له من خلال حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وهو يجلس داخل سيارة عند أحد مركز للقاحات في لوس أنجلوس، ثم يتلقى حقنة اللقاح في ذراعه مثلما ظهر خلال الفيديو.

ووجه النجم الأمريكى أرنولد شوارزينجر، رسالة عقب تلقيحه لقاح كورونا، يحث فيها متابعيه بضرورة تلقى اللقاح، قائلا: " كان اليوم جيد، إذا كنت مؤهلاً، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".