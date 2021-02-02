شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "لايت شو" يحتفى بنجاح دينا فؤاد فى مسلسل "جمال الحريم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى برنامج "لايت شو" المذاع على فضائية الحياة، بالنجمة دينا فؤاد، بعد تألقها فى مسلسلها الأخير "جمال الحريم"، وأيضا نجاحها فى مسلسلى "الاختيار" مع أمير كرارة، و"الأخ الكبير" مع محمد رجب، واللذين عرضا فى عام 2020، وأكد البرنامج أن النجمة دينا فؤاد تألقت بشكل كبير فى أعمالها.





وقالت دينا فؤاد فى البرنامج أن شخصية "حنان" التى ألعبها ضمن أحداث مسلسل "جمال الحريم" شخصية مركبة وصعبة جدا وجديدة على شخصيتى، ولم أجسدها من قبل، ولا أنكر أنها أرهقتنى كثيراً لأنها تطلبت مجهود ضخم من حيث الأداء والماكياج والانفعالات، واحتاجت الى تحضيرات خاصة، ومذاكرة، وفهم ووعى بمفرداتها.

ونسبت دينا فؤاد نجاح أعمالها لشركة سينرجى، حيث لعبت من إنتاجها مسلسلى "الاختيار" والتى كرمت عليه من قبل الرئيس السيسى، ومسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب، وأيضا مسلسلها الأخير "جمال الحريم" المعروض حاليا على dmc.

وكانت دينا فؤاد، قد تصدرت ترند رقم 1 على موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامناً مع عرض الحلقة الـ 36 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، وذلك للمرة الثالثة، إذ سبق وتصدرت الترند مرتين.

من جهة أخرى تواصل النجمة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها بمسلسل "اللي مالوش كبير"، مع النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، حيث تكثف ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من مشاهدها قبل حلول شهر رمضان المبارك.



