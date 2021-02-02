شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستعين برأى الجمهور لاختيار واحدة من 4 أغانى لتصويرها فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز الفنان تامر حسنى بعلاقته القوية بينه وبين جمهوره، حيث يشارك متابعيه الرأى فى أعماله الفنية أول بأول ويطلب منهم معرفة أرائهم فيها، والتى دائما ما تأتى الردود عليها إيجابية.

ونشر النجم تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، تدوينه طالب فيها متابعيه بإبداء الرأى لاختيار واحدة من أغانيه الدرامية الـ 4، "نفس النهاية، وفجأه افترقنا، وقد الفراق، وبألف سلامة" لتصويرها فيديو كليب.



تامر حسنى

وأكد تامر حسنى، ان رأى الجمهور هو من سيحدد أى من أغانيه المطروحة سيقوم بتصوريها، يأتى هذا فيما استطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالأغانى الذى طرحها من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة"، قد الفراق، طمعتينا.

كان النجم تامر حسنى، قد أحيا حفل انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتى احتضنتها مصر من 13 حتى نهاية يناير الماضى، بصالة استاد القاهرة الدولى

وفاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة الماضية، الذى أقامتة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى عرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا".