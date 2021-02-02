شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد: أنور عكاشة رفض أغنى أرابيسك والشريعى قال هرميك فى البحر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن فؤاد مطرب أرابيسك كواليس علاقته بالموسيقار الكبيرعمار الشريعى الذى قدم له أجمل الألحان وتفاصيل وأسرار صناعة تتر مسلسل أرابيسك الشهير، وقال مطرب أرابيسك فى حواره لتلفزيون الخليج 365 أن أول تعاون له مع الموسيقار الكبيرعمار الشريعى وأول ظهور له كان فى أوبريت اخترناك الشهير، وبعدها رشحه الموسيقار الكبير لغناء تتر مسلسل أرابيسك.

وأوضح فنان الزمن الجميل:" قعدت جنب عمار الشريعى حوالى 3 سنين وفى مرة قلت له ماترشحنى ياأستاذ أغنى تتر مسلسل، فقال كانت غايبة عنى فين دى".

وتابع: " كان داخل رمضان ولقيته بيرشحنى لغناء تتر مسلسل أرابيسك وكان معتاد وقتها إن اللى بيغنى تترات الأعمال الضخمة على الحجار ومحمد الحلو، وكان المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة رافض إنى أغنى التتر لأنها ستكون مغامرة وأنا صوت جديد ومحدش يعرفنى والعمل ضخم وسيعرض فى رمضان"

واستكمل مطرب أرابيسك كواليس غنائه لأشهر أعماله قائلاً:" الأستاذ عمار قال للاستاذ عكاشة هنجيب الولد يسجل ولو معجبكش يبقى نجيب على الحجار أو الحلو، وعندما سمعنى عكاشة أعجب بصوتى وقال يشيل المسلسل ونبقى قدمنا لمصر صوت جديد"

وأكد الفنان حسن فؤاد أن الموسيقار عمار الشريعى قال له :" ياحسن أنا مش عارف هقدمك إزاى فى الكلمات واللحن ده ياابنى، الكلام صعب لكن أنا هرميك فى البحر وعوم ياحبيبى"