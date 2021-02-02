شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت كيلى جينر عن ابنتها الوحيدة ستورمى بعد بلوغها سن الثالثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مؤخرا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة "سترومى" الـ3 التى تسعى جينر دائما لتدليلها وجعلها واحدة من أكثر وجوه الأطفال المألوفة على الـ social media .

تركت كيلى جينر رسالة لابنتها ستورمى احتفالا بعيد ميلادها الثالث وذلك من خلال صفحة كيلى على "إنستجرام " حيث نشرت عدة صور لستورمى و علقت عليهم فكتبت : " شكرا لك يا الله لأرسالك لى هذه الروح الصغيرة .. أبكى اليوم لأننى لا استطيع أن أوقف الوقت .. سأفتقد العديد من الأشياء الصغيرة مثل صوتك اللطيف ومحادثاتنا الطويلة .. كانت مشاهدتك وأنت تقومى بتجربة كل شيء لأول مرة هو أفضل شيء بالنسبة لى خلال السنوات القليلة الماضية .. ولكن على الجانب الآخر أنا متحمسة جدا لكى أراكى تكبرى وتصبحى فتاة مميزة وكل الأشياء المدهشة التى أعرف جيدا أنك ستقومى بها .. عيد ميلاد سعيد " .





حصدت الصور التي كشفت عنها كيلي جينر لابنتها ستورمى أكثر من 10.8 مليون likes خلال 16 ساعة فقط من نشرها علي " إنستجرام " .



















