تامر حسني يستشير جمهوره ويشعل الحماس لكليبه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عبر صفحته الرسمية في “انستغرام”، استشار النجم المصري تامر حسني جمهوره لاختيار أغنية دراما من بين أغنيات ألبومه الجديد “خليك فولاذي” لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وسأل تامر متابعيه: “نهاركم ابيض يا اغلى الناس / سؤال و يهمني رأيكم جداً لو هصور اغنيه من اغانيا الدراما الحزينه تفتكروا اصور ايه، فس النهايه، فجأه إفترقنا، قد الفراق، بألف سلامه وهشوف ايه اكتر اغنيه حصل عليها اجماع و مش هصورها برضو قصدي و هصورها ان شاء الله”.

وأضاف: “كل شويه هكتب في الستوري انا شايف اكبر اجماع على مين”.

يُذكر أن تامر حسني، حقق نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه “خليك فولاذي” التي طرحها تباعًا على طريقة الأغنية المنفردة، واستطاع أن يحقق ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، وتصدر قوائم الأغنيات الأكثر استماعاً خلال الفترة الماضية.

كما حصد أربع جوائز من مؤسسة “دير غيست” للعام 2020، وهي: “أفضل مطرب”، و”أفضل أغنية فيلم” عن أغنية “حلو الكلام”، و”أفضل ألبوم” عن “خليك فولاذي”، و”أفضل دويتو” عن أغنية “اختراع” التي شاركه في غنائها محمود العسيلي.

ويتضمن ألبوم “خليك فولاذي” 10 أغنيات، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، و“طمعتيني”، و“قد الفراق” بالإضافة إلى أغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.