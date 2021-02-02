أوزجان دنيز يعيش علاقة حب مع مصممة أزياء إيرانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رغم خلافاته مع طليقته والاتهامات المتبادلة وتوجيه تهمة العنف الأسري له، إلا أنّ الممثل التركي اوزجان دنيز لديه متسع من الوقت ليعيش قصة حب جديدة، وهذه المرة مع فتاة إيرانية، تعمل في مجال تصميم الأزياء تدعى سمر داغر، وتبلغ من العمر 26 عاماً، بحسب ما ذكرت الصحف التركية، مشيرة إلى أنها تصغر اوزوجان بحوالي 21 عاماً وبدأت علاقتهما في الصيف الماضي.

اوزجان المشهور بتعدد علاقاته، وأكثرها مع فتيات يصغرونه كثيراً بالعمر، جمعته علاقة حب مع عارضة الأزياء والممثلة التركية أسين مورالي أوغلو، واستمرت علاقتهما لفترة ثم انفصلا. وربطته في العام 2008 علاقة حب بالممثلة فهرية أفجين استمرت لمدة خمس سنوات، وانتهت بالانفصال لأنّ اوزجان كان يرفض الزواج.

وارتبط بقصّة حب مع عارضة الأزياء بوسة نارجي، والتي كانت أيضاً تصغره بأكثر من 22 عاماً، واستمرّ حبهما لفترة قصيرة قبل أن ينفصلا عن بعضهما. وبعدها مباشرة ربطته علاقة حب قوية مع الممثلة التركية نورجول يشيليجاي، حيث بدأت علاقتهما منذ عملهما معاً من خلال مسلسل “قصر الحب”، ولكنهما انفصلا.

تزوج من فايزة اكتان في العام 2017 و التي تصغره أيضاً بأكثر من عشرين عاماً، وأنجبت منه طفلاً وسرعان ما دبت الخلافات بينهما ووقع الطلاق، وأقامت اكتان ضده قضية عنف أسري.