السرطان ينال من حياة “سكريتش” بثلاثة أسابيع فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وافت المنية الممثل الأميركي داستن دايموند الشهير بشخصية “سكريتش” بطل مسلسل Saved by the bell، أمس الإثنين عن عمر ناهز 44 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ونعى روجر بول مدير أعمال دايموند، الراحل في بيانٍ إعلامي جاء فيه: “نشعر بالحزن لتأكيد وفاة داستن دايموند أمس الإثنين بسبب السرطان. تم تشخيص حالة دايموند، البالغ 44 عاما، بأنه مصاب بهذا الشكل الوحشي والقاسي من السرطان الخبيث قبل 3 أسابيع فقط”.

وأضاف: “في ذلك الوقت، تمكن المرض من الانتشار بسرعة في جميع أنحاء جسمه، والرحمة الوحيدة التي أظهرها المرض الخبيث كانت الموت السريع. لم يتألم داستن. لم يكن مضطراً إلى الاستلقاء تحت الألم. لذلك نحن ممتنون”.

يُذكر أنّ دايموند أصدر في عام 2009 كتاباً بعنوان “بيهايند ذا بِل” حول كواليس المسلسل الشهير، قبل اعترافه بتضمن أكاذيب كثيرة.

وغاب الممثل الراحل عن الظهور في النسخة الجديدة من “سيفد باي ذا بّل” على منصة “بيكوك” في العام المنصرم، والذي جمع أبرز نجوم العمل الأساسيين.