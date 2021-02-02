ماذا يجمع بين أسطورة الغناء توني بينيت وليدي غاغا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت عائلة أسطورة الغناء توني بينيت، أنه يعاني مرض الزهايمر، وذلك بعد أربع سنوات من تشخيص إصابته بالمرض.

وقالت زوجته سوزان لمجلة “إيه. إيه. آر. بي”، في مقابلة نُشرت أمس الاثنين، إنّ المغني البالغ عمره 94 عاماً، صاحب أغنية “آي لفت ماي هارت إن سان فرانسيسكو” الشهيرة، بدأ يفقد قدرته على اتخاذ القرارات.

وذكرت المجلة ووكيلة بينيت الإعلامية أنّه سجل ألبوماً جديداً بالتعاون مع ليدي غاغا من المتوقّع إصداره هذا العام، وذلك رغم تشخيص إصابته بالزهايمر في 2016.

وتم تسجيل الألبوم في الفترة ما بين 2018 و2020. والألبوم هو امتداد لتعاون آخر بينهما باسم “تشيك تو تشيك” صدر عام 2014. وقالت مجلة “إيه. إيه. آر. بي”، إن لقطات مصورة لجلسات تسجيل الألبوم ظهرت فيها جاجا وبينيت، الذي كان يغني بصوت رائع، لكنّه بدا أحياناً شارداً ومشوّشاً.

وقالت المجلة: “كانت غاغا تشاهده من خلف مكبّر الصوت وتتحوّل ابتسامتها إلى رجفة وتلمع عيناها قبل أن تضع يديها على وجهها وتنخرط في البكاء”.

بدأ بينيت الحائز على 18 جائزة غرامي مشواره الفنّي في خمسينيات القرن الماضي. وقالت زوجته إن حالته تتدهور بصورة متزايدة.